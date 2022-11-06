Смело про ислам: фильм «Заговор в Каире» может стать бомбой для мусульман Политический триллер признанного Египтом нежелательной персоной режиссера Тарика Салеха «Заговор в Каире» выходит в российский прокат 10 ноября

Фото: Кинопрокатная компания «Про: взгляд»

10 ноября на российские экраны выходит политический триллер шведско-египетского режиссера Тарика Салеха «Заговор в Каире» о борьбе за власть и желании политэлиты поставить своего верховного имама, чтобы контролировать весь мусульманский мир. Фильм уже получил приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале и продолжает получать одобрение критиков по всему миру, однако в родной Египет Салеху въезд закрыт. После предыдущего фильма «Случай в отеле „Нил Хилтон“», который не понравился руководству страны, Каир признал режиссера нежелательной персоной и пообещал арестовать его сразу после пересечения границы. Некомплиментарный для египетского правительства «Заговор в Каире» вряд ли вернет Салеху расположение властей, зато, возможно, принесет ему «Оскар» в номинации «Лучшая картина на иностранном языке». В чем идея фильма и почему он может стать бомбой для мусульман — в материале NEWS.ru.\

Фото: Кинопрокатная компания «Про: взгляд»

«Заговор в Каире» окунает зрителя в закрытый мир политических интриг, где высшее руководство страны с помощью шантажа, шпионажа и убийств стремится поставить на пост высшего имама своего кандидата и получить контроль на религиозными институтами страны.

Сам Тарик Салех стал персоной нон грата для родного Египта еще в 2017 году, когда на экраны вышел его фильм «Случай в отеле „Нил Хилтон“» о коррупции в полиции. Тема новой драмы режиссера — желание египетского правительства контролировать элиту исламского мира. Действие ленты разворачивается в Каире, но поскольку Салеху закрыт въезд в страну, снимали картину полностью в Стамбуле.

История начинается с заседания агентов госбезопасности в Египте. Пока не успел истечь срок полномочий последнего великого имама, высокопоставленный генерал Аль Сакран (Мохаммад Бакри) созывает экстренное совещание и сообщает, что «земля не может содержать двух фараонов». А значит, полковник госбезопасности Ибрагим (Фарес Фарес) должен сделать всё возможное, чтобы поставить на главный религиозный пост лояльного правительству имама, через которого правительство рассчитывает контролировать исламский мир.

Фото: Кинопрокатная компания «Про: взгляд»

Главный герой фильма — простой парень Адам (Тауфик Бархом), сын рыбака из северного города Манзала. В его семье пожилой отец и двое младших братьев. Каждый день они закидывают невод, ловят рыбу и молча трапезничают. Но жизнь Адама меняется на 180 градусов, когда местный имам сообщает ему о зачислении в старейший в мире престижный духовный мусульманский университет Аль-Азхар.

Напряженность между государственной безопасностью и религиозной властью в Египте огромна. Мой дедушка учился в Аль-Азхаре, и я всегда был очарован им. После того как вышел «Случай в отеле „Нил Хилтон“», я начал думать об Аль-Азхаре и о том, как мало люди знают об исламе, — говорит режиссер.

Оказавшись в университете, главный герой картины испытывает благоговейный трепет перед дисциплиной, строгостью и атмосферой благочестия, но при этом приходит в замешательство, когда сокурсник предлагает ему сигарету и приглашает на ночную дискотеку в городе.

Сильнейшим потрясением для парня и всего учебного заведения становится смерть главного имама, скончавшегося от сердечного приступа прямо во время выступления перед студентами. Это является большим горем для исламского мира и открывает широкие возможности для политэлиты, которая тут же затевает свою игру, действуя через сотрудников госбезопасности.

Технически египетское правительство не имеет права вмешиваться в выбор великого имама, но через собственных агентов, или «ангелов», как они называются в фильме, сотрудники госбезопасности всё же влияют на решение религиозного общества. Главные кандидаты на эту должность оказываются далеко не идеальными религиозными лидерами. Сценарий Салеха строится на четкой цепочке причинно-следственных действий и быстро объясняет любопытному зрителю, почему именно скромный Адам оказывается вовлечен в шпионские игры спецслужб. Действуя по указанию Ибрагима, Адам выслеживает небольшую группу экстремистов, выступающих за джихад, разоблачает лицемерного шейха, у которого есть ребенок от тайного брака, и позиционирует себя как нового любимого ученика ведущего кандидата.

Зритель смотрит не просто политический триллер в духе «Карточного домика», а захватывающую историю про абсолютно закрытый мир, о котором, по мнению обозревателя ведущего американского журнала Variety, «никто прежде не осмеливался говорить в кино». Сам Салех утверждает, что не хотел в своем фильме ни осуждать, ни защищать ислам, а ставил целью рассказать о его силе и выразить восхищение университетом Аль-Азхар.

Ислам не сходит с новостных заголовков, но при этом люди ничего не знают об этой религии, хотя в мире более миллиарда мусульман, для которых это всё является неотъемлемой частью их ежедневной жизни. Совершенно очевидно, что в своем фильме я не критикую ислам. Я не преследую цель показать какую-то темную сторону этой религии, наоборот, я пытаюсь понять силу знания, силу, которая может либо дать человеку свободу, либо отобрать ее. Для меня очевидно, почему мусульмане с подозрением относятся к трактовке их религии на Западе. Мое детство было наполнено людьми, озлобленными из-за предрассудков и пытавшимися выставить нас этакими чудовищами, — объясняет режиссер.

Салех не предлагает зрителям готовых решений, он лишь обнажает проблемы, предоставляя аудитории самой делать выводы. Режиссер готов к тому, что в Египте «Заговор в Каире» «расстроит немало людей». Однако отмечает: он прекрасно знал, на что идет, но не снять картину «стало бы для него равноценно преступлению против совести».