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Шон Пенн приехал на Украину для съёмок документального фильма

21:10, 16 ноября 2021
Шон Пенн приехал на Украину для съёмок документального фильма Шон Пенн Фото: imago-images.de/Global Look Press
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Известный американский актёр, кинорежиссёр и сценарист Шон Пенн приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм. Он был замечен в центре Киевf, где брал интервью на месте гибели людей на Майдане. Вскоре он отправится в Мариуполь. Кроме того, Пенн планирует побывать в зоне боевых действий, сообщает украинский телеканал ТСН.uа.

Сообщается, что Пенн прилетел на Украину тайно. Съёмки его фильма засекречены, а героев интервью, по данным СМИ, просят сохранять конфиденциальность.

Однако присутствие голливудской звезды на Украине подтвердил местный предприниматель, основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев. Он выложил в своём Instagram совместную фотографию с Пенном.

Шон Пенн — обладатель двух премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Харви Милк» (2008) и «Таинственная река» (2003).

Ранее в Азербайджане презентовали фильм, посвящённый военной операции по возвращению территорий в Карабахе «Шуша, ты свободна!». Кинопремьера, приуроченная к первой годовщине тех событий состоялась 6 ноября в центре имени Гейдара Алиева.

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