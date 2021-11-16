Шон Пенн приехал на Украину для съёмок документального фильма

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Российский режиссёр Никита Михалков поделился своим видением границ идеальной России. Отвечая на вопрос международного обозревателя «Коммерсанта» Максима Юсина в программе «Право знать!» на ТВЦ, он заявил, что в состав идеальной, по его мнению, России могли бы войти Украина и Белоруссия.

То, что существует сегодня в наших пределах, плюс Украина, по крайней мере восток Украины, хотя я думаю, что вся Украина и Белоруссия <...>. Это не имперские замашки, это эмоциональное ощущение,...