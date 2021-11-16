Шон Пенн приехал на Украину для съёмок документального фильма

Известный американский актёр, кинорежиссёр и сценарист Шон Пенн приехал на Украину, чтобы снять документальный фильм. Он был замечен в центре Киевf, где брал интервью на месте гибели людей на Майдане. Вскоре он отправится в Мариуполь. Кроме того, Пенн планирует побывать в зоне боевых действий, сообщает украинский телеканал ТСН.uа.
Сообщается, что Пенн
Однако присутствие голливудской звезды на Украине подтвердил местный предприниматель, основатель группы компаний Veterano Group Леонид Остальцев. Он
Шон Пенн — обладатель двух премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Харви Милк» (2008) и «Таинственная река» (2003).
Ранее в Азербайджане презентовали фильм, посвящённый военной операции по возвращению территорий в Карабахе «Шуша, ты свободна!». Кинопремьера, приуроченная к первой годовщине тех событий состоялась 6 ноября в центре имени Гейдара Алиева.