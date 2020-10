Шэрон Стоун рассказала, как её аккаунт на сайте знакомств заблокировали

https://static.news.ru/photo/8b43569a-0625-11eb-9c6a-fa163e074e61_660.jpg Шэрон Стоун Фото: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

Голливудская актриса Шэрон Стоун, в феврале 2020 года заявившая, что вновь готова к новым знакомствам, рассказала, что системные администраторы сайта для знакомств заблокировали её страницу.

По словам звезды триллера «Основной инстинкт», она не считает себя сексуальной, а на свиданиях зачастую ведёт себя нелепо. Актриса переживает, что с возрастом «теряет хватку» в знакомствах с мужчинами. Стоун отметила, что из-за этого мужчины иногда даже посмеиваются над ней.

По её словам, недавно с ней произошла ситуация, которую сама актриса считает комедийной, передаёт издание KP.RU.

Один мужчина, прочитав мою анкету, усомнился и не поверил в то, что я — это действительно я. Он попросил системных администраторов сайта заблокировать мою страницу, потому что она фейковая, — поделилась 62-летняя Стоун.

62-летняя актриса рассказала, что на сегодняшний день, несмотря на желание ходить на свидания с мужчинами, ей зачастую не хватает на это времени. По её словам, после преодоления 60-летнего рубежа она стала расслаблено вести себя при поиске новых отношений.

Я полностью открыта к новым отношениям, но сначала надо понять, что хочу от них получить. Важно знать, что не будет смешным в моем возрасте, а потом действовать, — отметила Стоун.

Ранее NEWS.ru писал о том, что голливудская актриса и продюсер Шерон Стоун выпустит мемуары, в которых расскажет о своей личной жизни, карьере и самых сокровенных моментах. Книга под названием The Beauty of Living Twice появится в продаже в марте 2021 года.