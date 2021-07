Шарлиз Терон выпустит сериал ужасов о «последних девушках»

Американская актриса Шарлиз Терон выпустит сериал, основанный на хоррор-романе Грейди Хендрикса The Final Girl Support Group («Группа поддержки последней девушки»), передаёт портал Deadline. Артистка в проекте займёт место продюсера.

«Последняя девушка» — это термин, придуманный Кэрол Кловер, исследовавшей хоррор-фильмы с точки зрения феминизма. Так называют единственную выжившую в противостоянии с маньяком-психопатом героиню триллера.

Режиссёром пилотного эпизода станет Андрес Мускетти, снявший экранизацию романа Стивена Кинга «Оно» с Биллом Скарсгардом в роли клоуна и убийцы Пеннивайза.

Шарлиз Терон стала известна в конце 1990-х, сыграв в картинах «Два дня в долине» (1996), «Могучий Джо Янг» (1998), «Адвокат дьявола» (1997) и «Правила виноделов» (1999). В 2004-м она получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Монстр» (2004). Среди других проектов Терон: франшиза «Форсаж», блокбастер «Прометей» (2012), боевик «Безумный Макс: Дорога ярости» (2012) и другие.

