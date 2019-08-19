https://static.news.ru/photo/142aaf32-c273-11e9-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр и продюсер Сергей Жигунов пытается через суд признать себя банкротом, рассчитывая таким образом уйти от обвинений в финансовом мошенничестве.

Несколько актёров, снявшихся в проектах Жигунова, утверждают, что продюсер не выплатил причитающиеся им гонорары. В частности, остались без заработанных средств почти все участники съёмок сериала «Динозавр» (2018 год). Как передает издание Starhit , добиться справедливости в суде артистам помешало отсутствие копий трудовых договоров на руках.

Ещё один судебный процесс против Жигунова начали по инициативе компании «Синелекс», занимавшейся звуком и монтажом сериала «Куба». Компания также утверждает, что не получила положенных выплат за свою работу.

Съёмки сериала «Горюнов», спродюсированного Жигуновым, также не обошлись без скандалов — члены съёмочной группы утверждают, что полностью обещанный гонорар получил лишь снявшийся в главной роли Максим Аверин.

Сам Жигунов отказывается комментировать свои финансовые проблемы. По данным адвокатов пострадавших артистов, продюсер проходит процедуру банкротства в Арбитражном суде. Однако продюсерские компании, принадлежащие Жигунову, пока продолжают работать в полном объёме.

News.ru ранее писал о желании Жигунова выступить продюсером продолжения фильма «Гардемарины, вперёд!»