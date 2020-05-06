Сэм Рэйми выпустит триллер от соавторов сценария «Тихого места»

https://static.news.ru/photo/15d195aa-8f8f-11ea-82c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Тихое место»/kinopoisk.ru

Американский режиссёр Сэм Рэйми выступит продюсером фантастического триллера, созданного Скоттом Беком и Брайаном Вудсом, работавшими над «Тихим местом».

Рэйми заявил, что у Бека и Вудса есть идея «безумного и захватывающего блокбастера» и им не терпится показать её зрителям, передаёт Variety.

Творческий дуэт также работал над продолжением «Тихого места», премьеру которого перенесли из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Сэм Рэйми подтвердил, что займёт режиссёрское кресло сиквела фильма «Доктор Стрэндж». Он заменил на этом посту Скотта Дерриксона, который ушёл из проекта по причине творческих разногласий.