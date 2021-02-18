Саша Бортич ответила на обвинения Михалкова в зарплате в 200 тысяч в день

https://static.news.ru/photo/96abdb38-723b-11eb-b3ff-96000091f725_660.jpg Фото: bortich / instagram

Российская актриса Александра Бортич опровергла слова режиссёра Никиты Михалкова о том, что у неё баснословная зарплата. Она отметила, что у нее не такие уж большие гонорары.

Кроме того, она не настолько занята, как о ней пишут, поэтому призвала слать ей сценарии. Звезда не стала называть точную сумму гонораров, но она подчеркнула, что «точно не получает больше 300 тысяч рублей».

Я в какой-то момент подустала слышать, что я очень дорогая и очень занятая. Нет! Присылайте мне сценарии, — сказала она в беседе с блогером Юрием Дудём.

Актриса сообщила, что размер гонорара всегда зависит от того, насколько престижным является проект, но слова Никиты Михалкова об огромных заработках она не подтвердила.

Ранее Михалков пристыдил молодых актёров, жалующихся на жизнь на родине, имея при этом большие зарплаты и недвижимость в Москве. Режиссёр перечислил таких звёзд, как Бортич, Антон Лапенко и Марию Шалаеву.

После того как Александра Бортич поддержала незаконные акции протеста, на неё обрушились хейтеры. В Сети теперь обсуждают, что 26-летняя актриса замужем за миллионером, а её свёкор является членом одной из российских политических партий. На фоне этого подписчики решили выгнать девушку из страны, писал NEWS.ru.