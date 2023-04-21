20 апреля в столице открылся Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Его открыл кинорежиссер Никита Михалков.

На красной дорожке нынешнего ММКФ появились звезды российской культуры и шоу-бизнеса: режиссер Светлана Дружинина, актрисы Настасья Самбурская, Кристина Асмус, Анна Хилькевич, актер Егор Бероев, телеведущая Лена Летучая, блогер Ида Галич и другие представители богемы.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших фестивалей и самое ожидаемое событий для настоящих ценителей кино. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году, с 1959 года он проводится на регулярной. В этот раз кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.

В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных фестивалей наравне с подобными мероприятиями в Берлине, Каннах, Сан Себастьяне, Карловых Варах и Венеции.

Фото открытия ММКФ в 2023 году -- в галерее NEWS.ru.

Президент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Атриса Ирина Розанова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атриса Ирина Розанова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин (справа) на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин (справа) на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Екатерина Гусева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Екатерина Гусева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

На церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

На церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Елена Подкаминская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Елена Подкаминская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Певица Евгения Малахова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Евгения Малахова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Кристина Асмус на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Кристина Асмус на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Телеведущая Мария Лемешева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Мария Лемешева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актер Михаил Тройник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Михаил Тройник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актер Иван Добронравов с супругой Анной на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Иван Добронравов с супругой Анной на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Телеведущая Алена Водонаева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Алена Водонаева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Блогер Надежда Стрелец на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогер Надежда Стрелец на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Светлана Иванова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Светлана Иванова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актеры Денис Прытков и Анастасия Резник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актеры Денис Прытков и Анастасия Резник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актер Никита Тарасов на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Никита Тарасов на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Мария Лобанова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Лобанова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Мария Шумакова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Мария Шумакова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

Актриса Лянка Грыу на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Лянка Грыу на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Анастасия Резник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анастасия Резник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актер Матвей Лыков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Матвей Лыков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Актриса Марина Ворожищева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Марина Ворожищева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru