20 апреля в столице открылся Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Его открыл кинорежиссер Никита Михалков.
На красной дорожке нынешнего ММКФ появились звезды российской культуры и шоу-бизнеса: режиссер Светлана Дружинина, актрисы Настасья Самбурская, Кристина Асмус, Анна Хилькевич, актер Егор Бероев, телеведущая Лена Летучая, блогер Ида Галич и другие представители богемы.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших фестивалей и самое ожидаемое событий для настоящих ценителей кино. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году, с 1959 года он проводится на регулярной. В этот раз кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.
В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных фестивалей наравне с подобными мероприятиями в Берлине, Каннах, Сан Себастьяне, Карловых Варах и Венеции.
Фото открытия ММКФ в 2023 году -- в галерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент ММКФ режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Атриса Ирина Розанова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Продюсер, сооснователь кинотелевизионной студии «Главкино», генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин (справа) на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Екатерина Гусева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Алена Бабенко с супругом Эдуардом Субочем на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Елена Подкаминская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Евгения Малахова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Кристина Асмус на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Мария Лемешева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Михаил Тройник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Иван Добронравов с супругой Анной на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая Алена Водонаева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Надежда Стрелец на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Светлана Иванова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Денис Прытков и Анастасия Резник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Никита Тарасов на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Лобанова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Шумакова на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Лянка Грыу на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Резник на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Матвей Лыков на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Марина Ворожищева на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве