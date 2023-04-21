Самбурская, Асмус, Хилькевич: какие звезды пришли на открытие ММКФ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Атрисы Анна Хилькевич, Кристина Асмус и Настасья Самбурская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля

20 апреля в столице открылся Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Его открыл кинорежиссер Никита Михалков.

На красной дорожке нынешнего ММКФ появились звезды российской культуры и шоу-бизнеса: режиссер Светлана Дружинина, актрисы Настасья Самбурская, Кристина Асмус, Анна Хилькевич, актер Егор Бероев, телеведущая Лена Летучая, блогер Ида Галич и другие представители богемы.

Московский международный кинофестиваль — один из старейших фестивалей и самое ожидаемое событий для настоящих ценителей кино. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году, с 1959 года он проводится на регулярной. В этот раз кинофестиваль пройдет с 20 по 27 апреля.

В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных фестивалей наравне с подобными мероприятиями в Берлине, Каннах, Сан Себастьяне, Карловых Варах и Венеции.

Фото открытия ММКФ в 2023 году -- в галерее NEWS.ru.