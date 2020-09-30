Режиссёр «Человека дождя» снимет фильм о создании «Крёстного отца»

https://static.news.ru/photo/39906d34-03bd-11eb-99dc-fa163e074e61_660.jpg Барри Левинсон Фото: Katerina Sulova/Global Look Press

Американский режиссёр Барри Левинсон начал работу над биографическим фильмом, рассказывающем о создании картины «Крёстный отец». Проект получил название Francis And The Godfather.

Роль автора фильма, Фрэнсиса Форда Копполы, исполнит Оскар Айзек и продюсера Роберта Эванса — Джейк Джилленхол, сообщает Deadline.

Лента будет снята по тексту Эндрю Фэротта из так называемого «Чёрного списка», в который входят лучшие сценарии Голливуда, долгое время не получающие экранизацию. Производством картины займётся студия FilmNation, купившая права на съёмки у Endeavor Content.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры фильма Дэвида Финчера «Мэнк». Это чёрно-белый фильм-биография о Хермане Манкевиче, известном голливудском сценаристе. Главную роль в нём исполнит Гэри Олдман.