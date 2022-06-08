Режиссер «Джокера» сообщил о работе над сиквелом

Фото: Dc Comics/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тодд Филлипс на съёмках фильма «Джокер»

Режиссер фильма «Джокер» Тодд Филлипс опубликовал в соцсетях фото с готовым сценарием продолжения. Сиквел получил название «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux).

На выложенной фотографии исполнитель главной роли в прошлой картине Хоакин Феникс читает сценарий сиквела. Также предполагается, что в новом фильме появится персонаж Харли Квинн. В написании сценария также принимал участие Скотт Сильвер, работавший над первым «Джокером».

Фильм «Джокер», вышедший в 2019 году, преодолел отметку в $1 млрд в мировом прокате. Таким образом, лента стала первой кинокартиной-миллиардером с рейтингом R (для зрителей, достигших 17 лет). Кино получило 11 номинаций на американской премии «Оскар-2019» и победило в двух. Исполнитель главной роли Хоакин Феникс получил статуэтку за лучшую мужскую роль, а композитор Хильдур Гуднадоуттир — за лучшую музыку.