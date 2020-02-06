https://static.news.ru/photo/90c48ac8-48d7-11ea-8cb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debby Wong/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант О'Ши Джексон, известный как рэпер Ice Cube, снимется в фильме об олимпийской чемпионке по боксу Кларессе Шилдс.

Картина станет режиссёрским дебютом Рэйчел Моррисон — оператора-постановщика, работавшей над блокбастером «Чёрная пантера», сообщает The Hollywood Reporter.

Проект является адаптацией документального фильма T-REX 2015 года. 17-летняя Шилдс из штата Мичиган мечтала стать первой американкой, завоевавшей золотую медаль по боксу на Олимпийских играх. Её мечта сбылась в 2012 году.

Сценарий написал Барри Дженкинс, работавший над оскароносным фильмом «Лунный свет».

Как писал NEWS.ru, американская актриса и певица Лайза Миннелли заявила, что не планирует смотреть фильм «Джуди» режиссёра Руперта Гулда о её матери, артистке Джуди Гарлэнд.