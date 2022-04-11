Ректор ВГИКа рассказал, когда российское кино заменит голливудские фильмы
Ректор ВГИК Малышев: крупные российские кинопроекты появятся уже через пару лет
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:59, 11 апреля 2022
Владимир МалышевФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Объявленный Голливудом бойкот должен взбодрить отечественную киноиндустрию и дать шанс российским мастерам проявить себя в больших проектах, заявил «Парламентской газете» ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова Владимир Малышев. По его мнению, крупные российские проекты могут появиться уже через пару лет.
Как отметил Малышев, сейчас ситуация в киноиндустрии непростая, однако всё будет зависеть от дальнейшего её финансирования.
В данный момент ситуация для отечественного кинематографа не очень простая, тем не менее уверен, что это как раз взбодрит наших мастеров и даст им шанс проявить себя в больших проектах. Однако большой проект снимается года два. То есть сиюминутно, завтра, сделать это, к сожалению, не удастся. Но уверен, что через пару лет мы уже увидим результаты перестройки, — отметил он.
Ректор пояснил, что сейчас выросло новое поколение россиян с новыми стандартами. По его словам, современная молодёжь не привыкла смотреть фильмы, где два актёра будут весь фильм ходить и говорить о смысле жизни. Сейчас всем нужны спецэффекты и новые технологии, но всё это затратно. Весь бюджет на российское кинопроизводство сопоставим с затратами на создание одного среднего американского фильма, подчеркнул Малышев.
Ранее компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company и Paramount объявили о приостановке поставок в российские кинотеатры фильмов в связи с ситуацией на Украине.
Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко заявила, что российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах авторские художественные и документальные фильмы российского и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Также сообщалось, что на поддержку отечественного кинематографа правительство Российской Федерации дополнительно выделит в этом году более 11,5 млрд рублей.