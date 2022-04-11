Ректор ВГИКа рассказал, когда российское кино заменит голливудские фильмы

Объявленный Голливудом бойкот должен взбодрить отечественную киноиндустрию и дать шанс российским мастерам проявить себя в больших проектах, заявил «Парламентской газете» ректор Всероссийского государственного​ института кинематографии​ имени С. А. Герасимова Владимир Малышев.​ По его мнению, крупные российские проекты могут появиться уже через пару лет.

Как отметил Малышев, сейчас ситуация в киноиндустрии непростая, однако всё будет зависеть от дальнейшего её финансирования.

В данный момент ситуация для отечественного кинематографа не очень простая, тем не менее уверен, что это как раз взбодрит наших мастеров и даст им шанс проявить себя в больших проектах. Однако большой проект снимается года два. То есть сиюминутно, завтра, сделать это, к сожалению, не удастся. Но уверен, что через пару лет мы уже увидим результаты перестройки, — отметил он.

Ректор пояснил, что сейчас выросло новое поколение россиян с новыми стандартами. По его словам, современная молодёжь не привыкла смотреть фильмы, где два актёра будут весь фильм ходить и говорить о смысле жизни. Сейчас всем нужны спецэффекты и новые технологии, но всё это затратно. Весь бюджет на российское кинопроизводство сопоставим с затратами на создание одного среднего американского фильма, подчеркнул Малышев.

Ранее компании Warner Bros., Sony, Walt Disney Company и Paramount объявили о приостановке поставок в российские кинотеатры фильмов в связи с ситуацией на Украине.

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко заявила, что российские зрители смогут увидеть в кинотеатрах авторские художественные и документальные фильмы российского и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Также сообщалось, что на поддержку отечественного кинематографа правительство Российской Федерации дополнительно выделит в этом году более 11,5 млрд рублей.