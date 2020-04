Пророчество о конце света нашли в «Теории большого взрыва»

Полминуты на экране разворачивается ускоренная хроника развития цивилизации на Земле. Она сопровождается счётчиком, показывающим отсчёт лет. Он останавливается на 2020 году. Телезрители предположили, что создатели ситкома в 2007 году, когда он впервые вышел на экраны, могли что-то знать о будущем. И по их мнению, это явно связано с пандемией коронавируса, сообщает «Экспресс-газета».

Not to be an alarmist or anything but has anyone else noticed that the opener for the Big Bang Theory has a timeline that ends on 2020?? Just sayin....... #BigBangTheory #Covid_19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/4zV4Ek7CiV