Пророчество о конце света нашли в «Теории большого взрыва»

https://static.news.ru/photo/09b42554-8417-11ea-a362-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Фанаты популярного сериала «Теория большого взрыва» через год после закрытия ситкома разглядели в нём предсказание о конце света. Как оказалось, оно было скрыто в заставке.

Полминуты на экране разворачивается ускоренная хроника развития цивилизации на Земле. Она сопровождается счётчиком, показывающим отсчёт лет. Он останавливается на 2020 году. Телезрители предположили, что создатели ситкома в 2007 году, когда он впервые вышел на экраны, могли что-то знать о будущем. И по их мнению, это явно связано с пандемией коронавируса, сообщает «Экспресс-газета».

Not to be an alarmist or anything but has anyone else noticed that the opener for the Big Bang Theory has a timeline that ends on 2020?? Just sayin....... #BigBangTheory #Covid_19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/4zV4Ek7CiV — Luke Erlenbusch (@WarriorGoof) April 17, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что исследователь древней народной медицины Индии, доктор Смитра Нарам обнаружила описание симптомов болезни, очень похожей на COVID-19, в аюрведическом тексте возрастом около пяти тысяч лет. В одной из глав сборника «Чарака-самхита» Нарам встретила описание болезни, при которой в лёгких больного оседает нечто круглое «с тяжёлыми шипами».