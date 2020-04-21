Описание коронавируса нашли в древнем индийском тексте

Исследователь древней народной медицины Индии, доктор Смитра Нарам обнаружила описание симптомов болезни, очень похожей на COVID-19, в аюрведическом тексте возрастом около пяти тысяч лет.
Как
Древний текст советует изолировать таких больных, а в качестве профилактики болезни рекомендует правильно питаться.
Ранее NEWS.ru сообщал о российских туристах, которые отправились в «духовный тур» в Индию, остались без жилья и денег и решили провести карантин на священном холме Аруначала.
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