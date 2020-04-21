Азия

Описание коронавируса нашли в древнем индийском тексте

22:00, 21 апреля 2020 13
Фото: Craig Lovell /Global Look Press

Исследователь древней народной медицины Индии, доктор Смитра Нарам обнаружила описание симптомов болезни, очень похожей на COVID-19, в аюрведическом тексте возрастом около пяти тысяч лет.

Как передаёт «ПолитЭксперт», в одной из глав сборника «Чарака-самхита» Нарам встретила описание болезни, при которой в лёгких больного оседает нечто круглое «с тяжёлыми шипами». Больной при этом испытывает одышку, лихорадку и кашель.

Древний текст советует изолировать таких больных, а в качестве профилактики болезни рекомендует правильно питаться.

Ранее NEWS.ru сообщал о российских туристах, которые отправились в «духовный тур» в Индию, остались без жилья и денег и решили провести карантин на священном холме Аруначала.

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