Описание коронавируса нашли в древнем индийском тексте

https://static.news.ru/photo/5d336a30-8405-11ea-961c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Craig Lovell /Global Look Press

Исследователь древней народной медицины Индии, доктор Смитра Нарам обнаружила описание симптомов болезни, очень похожей на COVID-19, в аюрведическом тексте возрастом около пяти тысяч лет.

Как передаёт «ПолитЭксперт», в одной из глав сборника «Чарака-самхита» Нарам встретила описание болезни, при которой в лёгких больного оседает нечто круглое «с тяжёлыми шипами». Больной при этом испытывает одышку, лихорадку и кашель.

Древний текст советует изолировать таких больных, а в качестве профилактики болезни рекомендует правильно питаться.

Ранее NEWS.ru сообщал о российских туристах, которые отправились в «духовный тур» в Индию, остались без жилья и денег и решили провести карантин на священном холме Аруначала.