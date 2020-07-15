Продюсеры «Чернобыля» экранизируют роман Дженнифер Вайнер

https://static.news.ru/photo/91bc9434-c6b3-11ea-a8a1-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Вайнер Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская кинокомпания Sister Pictures купила права на экранизацию романа Mrs. Everything американской писательницы Дженнифер Вайнер. Студия известна по работе над сериалом «Чернобыль».

Книга рассказывает о двух сёстрах, Джо и Бетти. Первая в подростковом возрасте была бунтаркой, страстно желавшей сделать мир чуточку справедливее. Вторая умело пользовалась своей красотой и мечтала о самой обычной жизни, напоминает The Hollywood Reporter.

Истории героинь развернулись на фоне послевоенного Детройта, протестов против вьетнамской войны, «Лета любви», Вудстока и борьбы за равноправие.

Дженнифер Вайнер числится среди продюсеров вместе с Карлой Хакен и Кейт Фенске. На какой платформе выйдет картина, пока неизвестно.

Как писал NEWS.ru, американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трёх из четырёх произведений сборника If It Bleeds («Если кровоточит»). По традиции, за каждое из них он попросил $1.