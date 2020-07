Продюсеры «Чернобыля» экранизируют роман Дженнифер Вайнер

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Дэвид Линч представил коллекцию своих медицинских масок. Всего он выпустил 12 разновидностей средства защиты.

На масках изображены кадры из его короткометражных фильмов, которые он недавно выпустил на своём YouTube-канале и на стриминговом сервисе Netflix. Среди них: «Что сделал Джек?» (What Did Jack Do?), Fire...