Стивен Кинг продал права на экранизацию сборника If It Bleeds за 3 доллара

https://static.news.ru/photo/cfca17bc-c37d-11ea-a106-fa163e074e61_660.jpg Стивен Кинг Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трёх из четырёх произведений сборника If It Bleeds («Если кровоточит»). По традиции, за каждое из них он попросил один доллар.

Снимать «Телефон мистера Хэрригана» про мальчика, который разговаривает по телефону с умершим соседом, будет Netflix и Blumhouse. Бену Стиллеру достались права на «Крысу». Это рассказ о писателе, заключившем сделку с крысой, за которою ему придётся очень дорого заплатить. Стиллер собирается стать одновременно продюсером и режиссёром ленты, а также исполнить в ней главную роль.

Экранизацией «Жизни Чака» (о молодом мужчине с опухолью мозга) занимается кинокомпания Protozoa, продюсирует проект постановщик «Реквиема по мечте» Даррен Аронофски.

Четвёртая (она же последняя) повесть в сборнике Let It Bleed («Пусть истечёт кровью») пока что вакантна, но по данным СМИ, права на экранизацию может приобрести HBO, сообщает портал Deadline. Главной героиней этого произведения является детектив-ясновидящая Холли Гибн (она встречалась и в других книгах Кинга). Женщина принимается за расследование взрыва в школе.

Ранее NEWS.ru писал, что киноканал «Настоящее страшное телевидение» составил топ лучших фильмов ужасов десятилетия — с 2010 по 2019 год. Третья строчка рейтинга была отдана экранизации Стивена Кинга «Оно». Картина Андреса Мускетти о клоуне-убийце Пеннивайзе стала самым кассовым фильмом ужасов.