Продолжение «Секса в большом городе» превратят в многосезонное шоу

Продолжение культового американского сериала «Секс в большом городе» превратят в многосезонное шоу, передаёт портал Daily Mail со ссылкой на старшего продюсера ленты. Источник издания отметил, что сохраняется надежда на возвращение Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты Джонс, в следующих эпизодах. Но, учитывая категоричность её отказа от съёмок в перезапуске, это практически невозможно.

Новое кинополотно получило название And Just Like That («И вот так...»). Герои Сары Джессики Паркер и Криса Нота будут делить совместно нажитое на Манхэттене имущество. Кэрри будет снова одинока, но в продолжении она уже изливает душу не в газетной колонке, а в подкасте про отношения.

Пока появление Саманты Джонс не планируется, зато в сценарий добавили небинарного персонажа (non-binary — люди, которые не отождествляют себя с мужским или женским полом). Создатели также раскрыли одну из героинь, которая сыграет в продолжении сериала. Роль досталась звезде «Анатомии страсти» Саре Рамирес. Стендап-комик Че Диас в её исполнении будет вести подкаст с Кэрри.

Сериал «Секс в большом городе» выходил на ТВ с 1998 по 2004 год. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Средняя продолжительность эпизода колеблется от 25 до 35 минут.