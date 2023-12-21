Призраки прошлого и Страшенбаум: о чем фильм «Триггер», где смотреть На «Кинопоиске» состоялась премьера фильма «Триггер» с Максимом Матвеевым

Фото: Пресс-служба Кинопоиск

Кадр из фильма «Триггер»

21 декабря состоялась премьера фильма «Триггер» — полнометражного продолжения одноименного популярного сериала. Какой сюжет картины и кто исполнил главные роли?

О чем «Триггер. Фильм», сюжет (возможны спойлеры)

Лента рассказывает о судьбе психолога-провокатора Артема Стрелецкого, роль которого исполнил актер Максим Матвеев, после событий второго сезона сериала.

Согласно сюжету, герой Матвеева с ребенком его бывшей жены уезжают из Москвы и поселяются у моря недалеко от Калининграда. Там он устраивается на работу барменом, находит новых знакомых и старается вести обычный образ жизни. Однако откреститься от своей профессии у Стрелецкого не получается и он всегда приходит на помощь посетителям бара и новым друзьям в минуты отчаяния.

Вскоре Артем знакомится с детским психологом Майей, сестрой владельца заведения, с которой у него завязываются отношения. В отличие от Стрелецкого, Майя — обычная девушка без детских травм, самодостаточная и уверенная в своих решениях. Разговоры с Майей помогают Стрелецкому понять себя и проработать собственные триггеры.

Однако спокойная жизнь героя рушится, когда он сталкивается с призраками прошлого — в дом Стрелецкого заявляется тот, кого он считал мертвым. В связи с этим Артему вновь придется бороться с демонами в чужой голове своими неординарными и даже опасными методами.

Фото: Пресс-служба Кинопоиск Кадр из фильма «Триггер»

Чем закончился второй сезон «Триггера»

Во втором сезоне сериала Артем Стрелецкий переживает сразу несколько печальных событий. Так, он узнает о неизлечимой болезни своего отца Александра, роль которого исполнил Игорь Костолевский.

В финале бывшую супругу главного героя Дарью (Светлана Иванова), к которой у него остались теплые чувства, судят за убийство Валерии Мамаевой (Виктория Маслова) — экс-любовницы Стрелецкого. Сам Артем расстается с нынешней девушкой Александрой (Лена Тронина), которой он помог выбраться из психологической ямы и спас от самоубийства.

Параллельно с этим Артем помогает наладить жизнь своей сестры Кате (Ангелина Стречина) и лучшего друга Дениса (Роман Маякин). Также во втором сезоне Стрелецкий узнает, что бывшая жена родила ребенка от его родного отца.

Кто сыграл в фильме «Триггер»

К своим ролям в продолжении сериала вернулись Максим Матвеев (Артем Стрелецкий), Виктория Маслова (Валерия), Марк Юсеф (Кирилл, сын отца и бывшей жены Артема), Ангелина Стречина (Катя), Игорь Костолевский (отец Артема), Владислав Тирон (Матвей), Светлана Иванова (Даша), Даниил Воробьев (Николай), Роман Маякин (Денис). Майю сыграла Ирина Старшенбаум.

Режиссером картины выступила Александра Ремизова.

Фото: Пресс-служба Кинопоиск Кадр из фильма «Триггер»

Где смотреть фильм «Триггер»

Премьера ленты состоялась 21 декабря на портале «Кинопоиск». Посмотреть фильм можно на этом ресурсе, предварительно оформив платную подписку.

Будет ли третий сезон «Триггера»

Осенью текущего года Максим Матвеев сообщил, что завершились съемки третьего сезона сериала «Триггер».

«Стоп, снято! Третий сезон начал свой путь к зрителю... Невероятно люблю нашу группу!» — написал актер в социальных сетях.

Новые серии выйдут на «Кинопоиске» в 2024 году, уточнялось в публикации в группе сервиса в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет RT, фильм «Триггер» является промежуточной историей между вторым и третьим сезонами сериала. При этом в фильме есть намек на место действия третьего сезона.

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