Названа дата премьеры нового сезона сериала «Триггер» на Первом канале Премьера нового сезона сериала «Триггер» на Первом канале состоится 17 октября

Фото: Пресс-служба первого канала

Премьера нового сезона психологической драмы «Триггер» состоится 17 октября на Первом канале. «Триггер» — драма о психологе с неординарным подходом к клиентам и их проблемам. Артём Стрелецкий — сторонник шоковой терапии. Он считает, что единственный способ для человека решить свои проблемы — это понять себя и перестать себе врать, поэтому он постоянно провоцирует своих клиентов и намеренно их выталкивает из зоны комфорта.

Новый сезон повзрослел, как повзрослели мы и главный герой Артем. В первом сезоне он столкнулся с такими новостями и тайнами, что перемены в нем оказались неизбежны. Артем стал более резок, закрыт, но в нем все так же живет невероятное человеколюбие и одержимое желание всем помочь, — рассказала шоураннер проекта Александра Ремизова.

Вместе с Максимом Матвеевым в новом сезоне снялась Светлана Иванова, а также Роман Маякин, Влад Тирон, Виктория Маслова и Ангелина Стречина. Автор сценария второго сезона — Андрей Золотарев, оператор — Николай Богачев, режиссер-постановщик — Игорь Твердохлебов, сменивший Дмитрия Тюрина.

Новый сезон сериала был показан эксклюзивно на «Кинопоиске» за несколько месяцев до премьеры на ТВ — тогда его посмотрели более миллиона подписчиков сервиса.

Онлайн-кинотеатр KION ранее сообщил о премьере документального сериала ZIVERT Do for love режиссера Азата Григоряна. Проект расскажет историю знаменитой российской поп-певицы Zivert, которая раньше была флористом и танцовщицей, но однажды поняла, что хочет заниматься только музыкой.