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Шоу-бизнес

«Психанул»: Максим Матвеев шокировал обритой головой

08:04, 31 октября 2020 18
Фото: maxim_matveev_/instagram.com

Звезда остросюжетного сериала «Триггер» Максим Матвеев радикально сменил имидж.

Селфи в новом образе, с гладко выбритой головой актёр выложил в Instagram. Поклонники признались, что не узнали на фотографии темноволосого Матвеева.

Психанул, — объяснил свой поступок артист.

Многие подписчики отметили, что Матвеев неплохо выглядит и без шевелюры, а некоторые усомнились, что актёр на самом деле решил расстаться с густыми волосами, и предположили, что на фото — искусно выполненный грим.

Как писал NEWS.ru ранее, португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду радикально сменил имидж на самоизоляции.

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