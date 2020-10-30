«Психанул»: Максим Матвеев шокировал обритой головой

Звезда остросюжетного сериала «Триггер» Максим Матвеев радикально сменил имидж.
Селфи в новом образе, с гладко выбритой головой актёр выложил в Instagram. Поклонники признались, что не узнали на фотографии темноволосого Матвеева.
Психанул, — объяснил свой поступок артист.
Многие подписчики отметили, что Матвеев неплохо выглядит и без шевелюры, а некоторые усомнились, что актёр на самом деле решил расстаться с густыми волосами, и предположили, что на фото — искусно выполненный грим.
Как писал NEWS.ru ранее, португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду радикально сменил имидж на самоизоляции.