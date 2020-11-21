Прилучный показал вид из окна своей клиники

https://static.news.ru/photo/21db314c-2d20-11eb-b7ac-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Актёр Павел Прилучный, с травмами лица попавший в московскую клинику, показал вид из её окна. Оказалось, что он находится в Первой городской больнице (ГКБ № 1) имени Пирогова.

Видео артист выложил в сторис своего Instagram. Стоя у окна, он снимал панораму столицы.

Красота, — произнёс Прилучный шёпотом.

При этом он не уточнил, относится ли данная фраза к увиденному из окна или к виду его лица, которое он так и не показал.

Достоверно не известно, по какой причине Прилучного уложили в больницу. Ряд СМИ сообщает о его избиении, травмах головы и лица, некоторые извещают, что актёр неудачно упал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Павел Прилучный попал в московскую клинику после избиения. Молодого артиста избавили от соседства с простыми смертными, поместив в платную палату травматологии. Об этом сообщает телеканал «360». Отмечается, что врачи диагностировали у звезды экрана перелом костей лица, а также ссадины и ушибы головы. На восстановление ему отводят две недели.