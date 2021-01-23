Премьеру перезагрузки сериала «Крутой Уокер» посмотрели миллионы зрителей

https://static.news.ru/photo/57b60cde-5d67-11eb-8b98-fa163e074e61_660.jpg Джаред Падалеки в сериале «Крутой Уокер» Фото: CBS Studios

Примерно 2,4 млн человек посмотрели обновлённый телесериал The CW «Крутой Уокер». При этом шоу получило самую большую зрительскую аудиторию с того момента, как 1 декабря 2016 года в эфир вышла первая серия телекомикса «Легенды завтрашнего дня».

Кроме того, первая серия «Уокера» стал самой просматриваемой телепрограммой. До этого первенство держал премьерный эпизод сериала «Флэш», который состоялся 30 января 2018-го, сообщил портал The Wrap.

В пятницу в Москве состоялась церемония награждения премии «Золотой орёл». Главную награду забрал «Блокадный дневник» режиссёра Андрея Зайцева. Награду кинопремии в номинации «Лучшая режиссёрская работа» получил режиссёр Андрей Кончаловский, снявший фильм «Дорогие товарищи!», сообщал NEWS.ru.