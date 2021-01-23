Андрей Кончаловский получил «Золотого орла» за лучшую режиссуру

https://static.news.ru/photo/4b5b69aa-5ce7-11eb-ac22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Андрей Кончаловский, снявший фильм «Дорогие товарищи!», получил награду кинопремии «Золотой орёл» в номинации «Лучшая режиссёрская работа».

Его конкурентами были не менее именитые коллеги — режиссёр «Блокадного дневника» Андрей Зайцев и Жора Крыжовников, снявший «Лёд 2».

Ранее «Дорогие товарищи!» победил на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» и стал главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортёр». Картина также является обладателем спецприза жюри Венецианского фестиваля, а также выдвигалась от России на премию «Оскар».

Кроме того, «Золотого орла» за лучший фильм получил «Блокадный дневник» Андрея Зайцева.

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях — забастовке на городском заводе в Новочеркасске в 1962 году. Картина вышла в прокат в России 12 ноября 2020 года. В своём фильме режиссёр пытался показать противоречия в жизни старшего поколения, людей, которые пережили Великую Отечественную войну и восстанавливали страну после событий 1941–1945 годов.

Ранее члены Национального общества кинокритиков США назвали драму Хлои Чжао «Земля кочевников» главным фильмом 2020 года. Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях, сообщал NEWS.ru.