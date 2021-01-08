Американские кинокритики назвали лучший фильм 2020 года

https://static.news.ru/photo/8c797f78-5330-11eb-b84f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Земля кочевников» Фото: Searchlight Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены Национального общества кинокритиков США назвали драму Хлои Чжао «Земля кочевников» главным фильмом 2020 года. Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях.

Помимо главной премии, картина получила абсолютное признание критиков ещё в двух номинациях. Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер китайского происхождения Хлоя Чжао была признана лучшим режиссёром. А обладательницу двух «Оскаров» Фрэнсис Макдорманд, сыгравшую в фильме главную роль, отметили в номинации «Лучшая актриса», сообщает Los Angeles Times.

Макдорманд сыграла безработную 60-летнюю Ферн, которая вынуждена кочевать по Америке в фургоне в поисках денег и крыши над головой. В основу сценария легла книга Джессики Брудер «Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке».

В сентябре 2020 года «Земля кочевников» уже получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Мировая премьера ленты намечена на февраль, в России она появится на экранах кинотеатров с 25 марта.

Как писал NEWS.ru, режиссёр Андрей Кончаловский получил специальный приз от жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи!». Главную награду — «Золотого льва» — получила картина «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао. «Серебряного льва» за лучшую режиссуру удостоился Киеси Куросава с фильмом «Жена шпиона», а премию большого жюри получил Мишель Франко с лентой «Новый порядок».

Лучшим актёром стал Пьерфранческо Фавино из «Нашего отца», а лучшей актрисой — Ванесса Кирби из «Фрагментов женщины». Призом за лучший сценарий наградили Чайтанью Тамхане за картину «Ученик».