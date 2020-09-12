Фильм Кончаловского получил специальный приз Венецианского кинофестиваля

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Режиссёр Андрей Кончаловский получил специальный приз от жюри Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи!». Главную награду — «Золотого льва» — получила картина «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру удостоился Киеси Куросава с фильмом «Жена шпиона», а премию большого жюри получил Мишель Франко с лентой «Новый порядок», говорится в Twitter фестиваля.

Лучшим актёром стал Пьерфранческо Фавино из «Нашего отца», а лучшей актрисой — Ванесса Кирби из «Фрагментов женщины». Призом за лучший сценарий наградили Чайтанью Тамхане за картину «Ученик».

Кончаловский со сцены поблагодарил жюри, передаёт корреспондент РИА Новости.

Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали, — сказал он.

Лента основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в городе Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Главная героиня — убеждённая коммунистка, деятель городского комитета партии, которая готова до драки защищать фигуру Иосифа Сталина в споре с дочерью.

Главную роль в картине исполнила Юлия Высоцкая. Также в проекте снялись Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев и Владислав Комаров.

В независимую программу Giornate Degli Autori Венецианского фестиваля вошли ещё два фильма российских режиссёров. Ими стали «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева, писал NEWS.ru.