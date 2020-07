Два российских фильма примут участие в Венецианском кинофестивале

Фото: ruskino.ru

Канадский актёр Райан Рейнольдс снимется в сериале режиссёра Шона Леви, известного как создатель сериала «Очень странные дела». Проект получил название Our Name is Adam («Наше имя — Адам»).

Рейнольдс исполнит главную роль в шоу, сообщает The Hollywood Reporter. По сюжету, его герой должен отправиться в прошлое, чтобы получить помощь от себя 13-летнего. Он также встречается со своим покойным...