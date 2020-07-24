Два российских фильма примут участие в Венецианском кинофестивале

Фильмы российских режиссёров «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева станут частниками Венецианского кинофестиваля. Картины вошли в независимую программу Giornate Degli Autori.
Лента «Конференция» рассказывает о трагических последствиях теракта «Норд-Ост». Картина не является прямой реконструкцией теракта — действия происходят в наши дни,
В «Китобое» события разворачиваются на Русском Севере. Юный чукотский охотник Лёшка влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живёт в США, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.
Giornate Degli Autori пройдёт в рамках кинофестиваля в сентябре.
Как писал NEWS.ru, британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссёр Энн Хуэй удостоились награды «Золотой лев Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Церемония вручения также пройдёт осенью.
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