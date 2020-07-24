Два российских фильма примут участие в Венецианском кинофестивале

https://static.news.ru/photo/44019f42-cdbf-11ea-b84d-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Китобой» Фото: ruskino.ru

Фильмы российских режиссёров «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева станут частниками Венецианского кинофестиваля. Картины вошли в независимую программу Giornate Degli Autori.

Лента «Конференция» рассказывает о трагических последствиях теракта «Норд-Ост». Картина не является прямой реконструкцией теракта — действия происходят в наши дни, напоминает «Интерфакс».

В «Китобое» события разворачиваются на Русском Севере. Юный чукотский охотник Лёшка влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живёт в США, и решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Giornate Degli Autori пройдёт в рамках кинофестиваля в сентябре.

Как писал NEWS.ru, британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссёр Энн Хуэй удостоились награды «Золотой лев Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф. Церемония вручения также пройдёт осенью.