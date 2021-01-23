Лучшим фильмом премии «Золотой орёл» стал «Блокадный дневник»

Церемония награждения премии «Золотой орёл» состоялась в пятницу в Москве. Главную награду забрал «Блокадный дневник» режиссёра Андрея Зайцева.
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Кроме «Блокадного дневника» за номинацию «Лучший фильм» боролись «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского, «Лёд 2» Жоры Крыжовникова, «Союз Спасения» Андрея Кравчука и «Стрельцов» Ильи Учителя.
Последняя картина забрала «Золотого орла» за лучший монтаж. Лента повествует о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова.
Церемония вручения проходила в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм».
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская Академия киноискусств заявила о новых стандартах для создателей картин, которые хотят претендовать на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Минимум один из главных актёров должен быть представителем расовых или этнических меньшинств. 30% всей остальной труппы должны быть женщинами, представителями расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людьми с ограниченными возможностями.