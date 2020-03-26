Выход четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» на стриминговом сервисе Netflix будет отложен. Производство проекта приостановлено из-за пандемии коронавируса.
О том, что шоу не выйдет в срок, рассказал исполнитель одной из главных ролей Дэвид Харбор,
Я получил письмо от продюсеров, в котором говорится, что мы закрылись на пару недель, — сказал артист во время стрима в Instagram.
Харбор сообщил, что он улетел из Нью-Йорка в Великобританию после того, как узнал, что съёмки были приостановлены. Актёр отметил, что о новой дате выхода проекта пока что неизвестно.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix сообщил о том, что четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» официально запущен в производство 3 марта. На YouTube-канале проекта появилось видео, на котором собрались все актёры для первого чтения реплик.
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