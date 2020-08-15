Жигунов опроверг съёмку новых серий «Прекрасной няни»

https://static.news.ru/photo/11a76c40-def7-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: instagram.com/zhigunov_sergey

Актёр и продюсер Сергей Жигунов не подтвердил слухи о планах продолжить комедийный сериал «Моя прекрасная няня», главную роль в котором вместе с ним исполнила Анастасия Заворотнюк. Народная молва прочила его герою новую работницу, которую, как утверждали в соцсетях, должна была сыграть новая пассия Жигунова Виктория Ворожбит. Её часто называют «двойником Заворотнюк».

Чуть ранее, общаясь в соцсетях с пользователями, Виктория Ворожбит на вопрос подписчика о новых сериях популярного ситкома иронично ответила: «Спасибо, что развеселили». Актёр подругу поддержал.

Вы смеётесь что ли? Достаточно и комментария Виктории, — приводит его слова Nation News.

Сериал «Моя прекрасная няня» с Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк в главных ролях шёл на телевидении с 2004 по 2009 год. Он является адаптированной версией американского ситкома «Няня», который транслировался в 1993-1999 годы.

Бывшая возлюбленная Жигунова Заворотнюк второй год борется с раком мозга. В начале августа, как писал NEWS.ru, стало известно об очередном ухудшении её здоровья.