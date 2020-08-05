«Как в тумане»: знакомые Заворотнюк сообщили об ухудшении состояния актрисы

https://static.news.ru/photo/00b79472-d70a-11ea-915c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, ухудшилось. Об этом журналистам рассказали знакомые семьи артистки.

По их словам, у актрисы появились сильная слабость и утомляемость, она жалуется на головные боли и недомогание.

Экс-реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова рассказала журналистам KP.RU, что из-за болезни интеллект актрисы не пострадал, но речь стала не совсем связной. Также женщина отметила, что болезнь внесла непоправимые перемены во внешность актрисы.

Один из медиков ЦКБ сообщил, что видел «прекрасную няню» издалека, когда её везли в кресле. Он подчеркнул, что врачи не смогли закрепить успех в лечении. Сначала актрисе стало лучше, но сейчас её состояние ухудшилось.

Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже, — отметил специалист.

По его словам, при глиобластоме состояние может то улучшаться, то ухудшаться.

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина сообщила, что это уже не первое ухудшение состояния здоровья актрисы.

Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет, — рассказала женщина.

По её словам, 49-летняя актриса не опустила руки и продолжает верить в лучшее. Заворотнюк ухаживает за собой и практически каждый день общается с батюшкой.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.

NEWS.ru писал, что дочь Заворотнюк показала фотографии из дома матери.