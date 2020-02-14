https://static.news.ru/photo/19dfa0d4-4f0b-11ea-a015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amazon Prime Video/youtube.com

Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал тизер нового сериала «Охотники». Главную роль в проекте исполнил Аль Пачино.

Действие шоу разворачивается в Нью-Йорке 1977 года. Сюжет рассказывает о команде охотников на высокопоставленных нацистских офицеров, планирующих создать в США Четвёртый рейх. Ролик опубликован на YouTube.

Премьера триллера запланирована на 21 февраля. Он будет состоять из 10 эпизодов. Создателем сериала является Дэвид Вейл. Одним из исполнительных продюсеров выступил Джоржан Пил, снявший хорроры «Прочь» и «Мы».

28 января платформа Amazon Prime опубликовала тизер «Охотников». Он был предназначен для показа в рекламный перерыв во время трансляции Супербоула Национальной футбольной лиги США, писал NEWS.ru.