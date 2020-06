Появились кадры первого полнометражного 3D-аниме студии Хаяо Миядзаки

Издание Kotaku опубликовало кадры мультфильма «Ая и ведьма», созданного по книге Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка». Производством картины занимается студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки.

Лента станет первым 3D-проектом, который впустит компания. Миядзаки занимается планированием и разработкой фильма, а его сын, Горо Миядзаки, выступает режиссёром.