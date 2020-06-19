Появились кадры первого полнометражного 3D-аниме студии Хаяо Миядзаки

https://static.news.ru/photo/8ac856fe-b209-11ea-845e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2020 NHK, NEP, Studio Ghibli

Издание Kotaku опубликовало кадры мультфильма «Ая и ведьма», созданного по книге Earwig and the Witch Дианы Уинн Джонс, известной как создательница «Ходячего замка». Производством картины занимается студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки.

Лента станет первым 3D-проектом, который впустит компания. Миядзаки занимается планированием и разработкой фильма, а его сын, Горо Миядзаки, выступает режиссёром.

Книга Джонс рассказывает о девочке-сироте по имени Эрвиг, живущей в приюте. Она, в отличие от других детей, не страдает из-за этого, потому что всегда получает что хочет. Однажды её удочеряет пара, после чего Эрвиг узнаёт, что её приёмная мать — ведьма.

Как писал NEWS.ru, японский художник и один из продюсеров студии Ghibli Тосио Судзуки показал пошаговую инструкцию рисовки заглавного персонажа мультфильма «Мой сосед Тоторо» режиссёра Хаяо Миядзаки. Он отметил, что один из ключевых моментов при рисовании героя — его глаза.