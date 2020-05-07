Продюсер студии Ghibli показал пошаговую рисовку Тоторо

Японский художник и один из продюсеров японской студии Ghibli Тосио Судзуки показал пошаговую инструкцию рисовки заглавного персонажа мультфильма «Мой сосед Тоторо» режиссёра Хаяо Миядзаки.
Ролик опубликован на YouTube-канале префектуры Айти. Судзуки отметил, что один из ключевых моментов при рисовании Тоторо — глаза волшебного зверя.
Их нужно рисовать на максимально возможном расстоянии друг от друга. Это самое важное, — сказал продюсер.
Как писал NEWS.ru, студия Ghibli, основанная японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, опубликовала видеотуры по своему музею, который приостановил работу из-за пандемии коронавируса.
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