Потерявшая работу из-за Холли Берри экс-боец UFC решила подать на неё в суд

Экс-боец UFC, Кэт Зингано, потеряла работу из-за американской актрисы Холли Берри и решила подать на неё в суд. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на официальный текст иска.

В июле 2019 года Холли Берри предложила Зингано принять участие в её фильме «В синяках». По словам актрисы, Кэт превосходно подходила на одну из ролей. Звезда фильма «Женщина-кошка» попросила Зингано не планировать никаких соревнований на ближайшее время, так как, по её словам, съёмки кинокартины должны были вот-вот начаться. В это же время UFC предложила Кэт крупный бой, от которого та отказалась, разорвав контракт с организацией. Однако Холли Берри внезапно поменяла свои планы и заявила, что не может взять Зингано на роль, так как ей нужен был именно боец UFC. После этого актриса перестала выходить на связь и оборвала все контакты с девушкой.

Сейчас Кэт Зингано сотрудничает со спортивной организацией Bellator и требует возмещения ущерба, размер которого пока неизвестен. Сама актриса пока никак не прокомментировала происходящее.

Ранее Холли Берри участвовала в съёмках фильма «В синяках», получив серьёзные физические повреждения в первый же день работы над проектом.