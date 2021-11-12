«Пираты порадуются»: критик высказался о запретах в кино

В случае введения запретов киноиндустрия пострадает с точки зрения искусства, а государство — финансов, рассказал НСН кинокритик и режиссёр Давид Шнейдеров. Он добавил, ограничения также будут способствовать распространению пиратского контента.

Искусство от любых запретов страдает. Но больше всего порадуются пираты, которые фильмы западные с этим контентом будут благополучно показывать и получать за это деньги, а государство будет терять деньги на налогах, которые платят платформы, и терять искусство, — считает эксперт.

Он добавил, что и без ЛГБТ-тематики в России полно «отвратительных» фильмов, которые не стоит видеть детям. Например, «чудовищные комедии», снятые зачастую российскими режиссёрами.

Между тем юрист Вадим Ткаченко считает, что запрет на показ сексуальных девиаций в кино и сериалах — это движение в сторону жёсткой государственной цензуры. По его мнению, цензурировать художественные произведения недопустимо, так как речь идет об авторском замысле — в таком виде, в каком он реализован.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор изучает возможность введения запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций. Этот вопрос обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве. Эксперты предложили дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запретом на демонстрацию в фильмах и сериалах сцен гомосексуальных отношений, педофилии, транссексуализма, эксгибиционизма, садизма и мазохизма.

Эти ограничения могут войти в перечень оснований для включения в реестр запрещённой информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора.