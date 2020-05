Пол Верховен снимет мини-сериал по роману Ги де Мопассана

Верховен выступит шоураннером и постановщиком всех восьми эпизодов проекта. О его работе над сериалом сообщил французско-тунисский продюсер Саид Бен Саид в Twitter.

Paul Verhoeven is set to take on a series adaptation of the classic French novel « Bel Ami ». He will serve as a showrunner and direct the entire series (8 episodes) in French language. Gerard Soeteman (Black book, flesh and blood, Spetters, etc) has written the 8 episodes. pic.twitter.com/6ICLFylujw