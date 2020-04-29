Кино

Режиссёр «Поезда в Пусан» Ён Сан-Хо снимет сериал для Netflix

18:51, 29 апреля 2020
Ён Сан Хо Ён Сан Хо Фото: kinopoisk.ru

Южнокорейский режиссёр Ён Сан Хо снимет сериал для стримингового сервиса Netflix. Кинематографист известен по работе над фильмом «Поезд в Пусан».

Будущий проект получил название Hellbound, сообщает Screen Daily. Шоу будет основано на корейском цифровом комиксе Hell.

Сериал расскажет о выживании человечества в мире, захваченном сверхъестественными существами. По сюжету, одна из религиозных группировок интерпретирует произошедшее как «божью волю».

Как писал NEWS.ru, компании Motive Pictures и Endeavor Content решили снять сериал по мотивам цикла романов «Плоский мир» британского писателя Терри Пратчетта. Какие именно книги получат экранизацию, пока неизвестно.

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