Режиссёр «Поезда в Пусан» Ён Сан-Хо снимет сериал для Netflix

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Канадский и американский актёр Райан Рейнольдс рассказал, какой фильм с его участием ему нравится больше всего. Проектом номер один для артиста оказалась новая картина «Главный герой», мировая премьера которой намечена на 9 декабря 2020 года.

Будущая лента рассказывает о сотруднике банка по имени Парень, который внезапно осознаёт, что он персонаж видеоигры. Он решает выбраться из виртуального пространства и попутно завоевать девушку своей мечты. Ранее стало...