Пенелопа Крус снова снимется в фильме Педро Альмодовара

https://static.news.ru/photo/abc6480e-bad6-11ea-bd41-fa163e074e61_660.jpg Пенелопа Крус Фото: Li Ying/Xinhua/Global Look Press

Испанский режиссёр Педро Альмодовар начал работу над фильмом Madres Paralelas. Одну из главных ролей исполнит его соотечественница Пенелопа Крус.

Альмодовар посвятит картину материнству, одной из главных тем в творчестве постановщика, сообщает Variety. Лента расскажет о двух женщинах, которые рожают в один день. После этого, фильм покажет параллельно, как проходят первые два года их жизни в качестве родителей.

Кинематографист дописал сценарий во время изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса. Фильм будет снят в Испании на испанском языке. Производством займется компания El Deseo, которой руководит брат режиссёра. О сроках выхода картины пока что не сообщается.

В апреле Педро Альмодовар приступил к съёмкам короткометражной ленты по мотивам пьесы Жана Кокто «Человеческий голос». Главную и единственную роль в 15-минутной картине сыграла шотландская актриса Тильда Суинтон, писал NEWS.ru.