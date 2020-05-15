Пенелопа Крус снова снимется в фильме Педро Альмодовара

Испанский режиссёр Педро Альмодовар начал работу над фильмом Madres Paralelas. Одну из главных ролей исполнит его соотечественница Пенелопа Крус.
Альмодовар посвятит картину материнству, одной из главных тем в творчестве постановщика,
Кинематографист дописал сценарий во время изоляции, введённой в связи с пандемией коронавируса. Фильм будет снят в Испании на испанском языке. Производством займется компания El Deseo, которой руководит брат режиссёра. О сроках выхода картины пока что не сообщается.
В апреле Педро Альмодовар приступил к съёмкам короткометражной ленты по мотивам пьесы Жана Кокто «Человеческий голос». Главную и единственную роль в 15-минутной картине сыграла шотландская актриса Тильда Суинтон, писал NEWS.ru.
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