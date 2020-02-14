https://static.news.ru/photo/aded8b52-4fd2-11ea-83fc-fa163e074e61_660.jpg Педро Альмодовар Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Испанский режиссёр Педро Альмодовар в апреле приступит к съёмкам короткометражной ленты по мотивам пьесы Жана Кокто «Человеческий голос».

The Human Voice станет первым англоязычным фильмом испанца. Сценарий режиссёр написал сам сначала на испанском, а затем перевёл его на английский. Главную и единственную роль в 15-минутной картине сыграет шотландская актриса Тильда Суинтон. Кроме неё в фильме также будет задействована собака.

Героиня истории находится на грани нервного срыва, ожидая звонка от своего возлюбленного, и когда тот наконец ей звонит, выясняется, что он ушёл к другой, пишет «Интерфакс».

Альмодовар планирует завершить работу над фильмом к осеннему фестивальному сезону.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Тильда Суинтон примет участие в телеадаптации фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо. Картина стала победителем в номинации «Лучший фильм» на кинопремии «Оскар». Суинтон, предположительно, сыграет одну из главных ролей в сериале.