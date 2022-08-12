Параллельного проката голливудских фильмов в России не будет Правительство РФ отказалось легализовать параллельный прокат голливудских фильмов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинозал

Правительство России отказалось легализовать прокат фильмов голливудских кинокомпаний, которые ушли с отечественного рынка, сообщается в Telegram-канале издания «Бюллетень кинопрокатчика». Вместо этого принято решение выделить кинотеатрам прямую финансовую помощь по примеру той, что была во время пандемии 2020 года. Сроки и объем помощи не разглашаются, предполагается, что это может произойти в конце 2022 — начале 2023 года.

Инициатива Ассоциации владельцев кинотеатров по введению бездоговорного управления правами на фильмы с обязательной выплатой вознаграждения голливудским студиям отвергнута на государственном уровне. Это значит, что в России не будет легализован показ фильмов голливудских компаний, ушедших с отечественного рынка, — сказано в сообщении.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал, что в условиях санкций и отказа от демонстрации в России западных кинопремьер «кинотеатры оказались брошены», а представители АВК на протяжении нескольких месяцев просили выработать для них меры поддержки. В прямой финансовой помощи на федеральном уровне кинотеатрам было отказано, но ряд регионов все же оказывают поддержку залам.

Исаев отметил, что сейчас в России «имеются каналы для получения новых голливудских фильмов», которые не будут считаться воровством: для зарубежных правообладателей откроют рублевые счета, и платежи будут осуществляться по аналогии с расчетами за газ.