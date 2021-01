Пандемия COVID-19 станет частью сюжета продолжения «Секса в большом городе»

https://static.news.ru/photo/d27f3650-62eb-11eb-8636-fa163e074e61_660.jpg Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Актриса Сара Джессика Паркер, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Секс в большом городе», рассказала подробности продолжения сериала.

Она отметила, что пока не знает всех деталей, однако известно, что пандемия коронавируса точно будет частью сюжетной линии.

Потому что таков город, в котором персонажи живут, — рассказала изданию Vanity Fair артистка.

Ранее стало известно, что сиквел сериала выйдет под названием And Just Like That («А затем»). Он расскажет об отношениях главных героинь — Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотты (Кристин Дэвис) и Миранды (Синтия Никсон).

Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл отказалась от участия в проекте, за что её затравили. Актриса отмечала, что любила этот проект, однако после второй картины поняла, что с ним пора расстаться. Паркер подчеркнула, что в продолжении «Секса в большом городе» Саманте не будут искать замену. Она добавила, что четвёртый персонаж — Нью-Йорк. Также будет много других интересных героев.

Съёмки десяти эпизодов планируется начать весной в Нью-Йорке. Дата выхода продолжения пока неизвестна, писал NEWS.ru.