Орландо Блум раскрыл подробности сериала «Властелин колец»

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американский актёр Джейк Джилленхол, возможно, сыграет в фильме, рассказывающем о писателе и патологическом лжеце Дэне Мэллори. Картина будет основана на статье Иэна Паркера A Suspense Novelist’s Trail Of Deceptions, которая вышла в журнале The New Yorker в 2019 году.

Права на экранизацию приобрела кинокомания Annapurna Pictures, сообщает IndieWire. Режиссёром и сценаристом выступит американка Яница Браво, известная по работе над «Атлантой» и «Миссис Америка». Статья, которая легла в основу ленты,...