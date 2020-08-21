Орландо Блум раскрыл подробности сериала «Властелин колец»

https://static.news.ru/photo/89f6ab9c-e3c6-11ea-a2e0-fa163e074e61_660.jpg Орландо Блум Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Английский актёр Орландо Блум, известный по роли Леголаса в кинотрилогии «Властелин колец», раскрыл подробности сериала, основанного на серии фильмов. Сам артист не будет принимать участие в проекте.

Блум отметил в беседе с Collider, что несмотря на его отсутствие в актёрском составе шоу, ему удалось узнать от продюсеров некоторые детали. Он отметил, что сериал не будет ремейком фильмов.

Актёр отметил, что шоураннеры найдут, чем удивить зрителей, поскольку генеральный директор компании Amazon Джефф Безос — «большой поклонник» мира фэнтези.

Им определённо пришлось заплатить немалую сумму, чтобы получить права на этот проект. Поэтому несомненно, у них есть много разного материала, — заявил артист.

В июле стало известно, что съёмки сериала «Властелин колец» возобновятся в скором времени в Новой Зеландии. Работу пришлось заморозить весной из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса, писал NEWS.ru.