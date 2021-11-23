Опубликовано видео со съёмок последнего фильма Нины Руслановой

Появилось видео со съёмок последнего фильма с участием народной артистки России Нины Руслановой, скончавшейся 21 ноября. Кадры дружеского, шутливого общения актрисы с партнёром по картине «На Круге» Станиславом Любшиным за пределами съёмочной площадки опубликовал Telegram-канал NEWS.ru . Видео, снятое оператором Владимиром Бекетовым, предоставлено руководителем проекта, киностудий «Свет» и «Духовность и Армия» Еленой Ляпичевой.

Как рассказала NEWS.ru режиссёр картины «На Круге» Елена Ляпичева, работу над фильмом не успели закончить сначала из-за пандемии коронавируса, теперь препятствием стала смерть актрисы. В драме о казачестве, снимавшейся в станице Вёшенская Ростовской области, Нина Русланова участвовала после двух инсультов, перенесённых в 2009 и 2014 годах. Однако болезнь, по словам режиссёра, никак не отразилась на высоком профессионализме актрисы.

В фильме «На Круге» Нина Русланова исполнила роль любимицы хутора — казачки Авдотьи. Её партнёром на съёмках стал народный артист РСФСР Станислав Любшин. Кадры их неформального общения за пределами площадки попали на видео. Артисты явно рады встрече, они обнимаются и шутят.

Я где-то видел эту тётку. Но где — вспомнить не могу, надо же, какой случай-то пришёлся. Сейчас ты лучше стала, когда поправилась. Ах ты, моя хорошая, — приветствует Русланову Станислав Любшин.

Режиссёр «На Круге» Елена Ляпичева заверила NEWS.ru, что фильм обязательно будет завершён, кадры с участием Нины Руслановой непременно войдут в финальную версию картины.

Ранее телеведущий Андрей Норкин предупредил о начале «плясок на костях» Нины Руслановой из-за выявленного у неё коронавируса. По мнению Норкина, основной причиной этого может стать тот факт, что актриса вакцинировалась от вирусной инфекции в августе.

О смерти Нины Руслановой на 76-м году жизни вечером 21 ноября сообщили в Союзе кинематографистов. Сначала причиной смерти называлась продолжительная болезнь народной артистки России, затем появились сообщения о заражении актрисы коронавирусной инфекцией.

Прощание с Ниной Руслановой пройдёт 24 ноября в Доме кино, её похоронят на Троекуровском кладбище.