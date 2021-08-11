Опубликован трейлер финального сезона сериала «Люцифер»

YouTube-канал стримингового сервиса Netflix опубликовал трейлер финального, шестого сезона сериала «Люцифер». В заключительных эпизодах авторы шоу расскажут, как Люцифер (Том Эллис) готовится стать Богом и противостоит врагам, желающим его смерти. Главный герой и его друзья также попытаются спасти планету от конца света после того, как в потустороннем мире произойдёт сбой.

На фоне драмы режиссёры нашли место комедии. В проект добавят весёлые вечеринки и даже телепортацию в «мультяшный» мир в стиле Looney Tunes. Вместе с Томом Эллисом в ленте, основанной на комиксах Нила Геймана, задействовали Лорен Джерман, Кевина Алехандро, Дэвида Вудсайда, Лесли-Энн Брандт и Рэйчел Харрис.

Шестой сезон «Люцифера» будет состоять из 10 эпизодов, что на шесть меньше, чем в пятом. Премьера на Netflix запланирована на 10 сентября 2021-го.

Накануне в Сети появился трейлер современной адаптации музыкального фильма «Золушка», в которой темнокожий актёр играет гендерно нейтральную фею. Он вышел на YouTube-канале Amazon Prime Video. Выход на экраны нового музыкального фильма «Золушка» планируется осенью 2021 года. Точная дата премьеры пока не сообщается. В главных ролях Камила Кабелло, Николас Голицын и Билли Портер.

Ранее сообщалось, что сыгравший роль феи-крёстной американский артист Билли Портер признался, что заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По его словам, он скрывал диагноз от широкой публики 14 лет.