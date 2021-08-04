Вышел трейлер новой «Золушки» с гендерно нейтральной феей

В Сети появился трейлер современной адаптации музыкального фильма «Золушка», в которой темнокожий актёр играет гендерно нейтральную фею. Он вышел на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Выход на экраны нового музыкального фильма «Золушка» планируется осенью 2021 года. Точная дата премьеры пока не сообщается. В главных ролях Камила Кабелло, Николас Голицын и Билли Портер. Изначально фильмом должна была заниматься компания Sony, однако Amazon перекупил «Золушку» и озвучил новые правила. Теперь мюзикл режиссёра Кэя Кэннона выйдет на стриминговом сервисе компании. При этом театральный прокат киноленты ограничат.

В адаптации известной сказки главная героиня озадачена вопросами самореализации. Помимо домашних дел, её интересует дизайн и пошив платьев. Золушка мечтает в будущем не встретить принца, а открыть своё собственное ателье «Платья от Эллы».

Ранее сообщалось, что сыгравший роль феи-крёстной американский артист Билли Портер признался, что заражён вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По его словам, он скрывал диагноз от широкой публики 14 лет.