https://static.news.ru/photo/a521cdf4-5d64-11ea-9cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fu Wenchao/Xinhua/Global Look Press

Американские зрители хотели бы увидеть на большом экране киноадаптацию видеоиры Super Mario Bros. компании Nintendo.

Издание The Hollywood Reporter провело опрос, по результатам которого, за серию игр о водопроводчиках проголосовали 44% из 2200 респондентов.

На втором месте оказались Pac-Man и Mario Kart — они получили по 37% голосов. Тройку лидеров замыкает аркада Donkey Kong, которую выбрали 36% опрошенных.

Зрители хотят видеть экранизации видеоигр, и это хорошие новости для студий, которые пытаются подключиться к многомиллиардной игровой индустрии, — заявил Тайлер Синклер, вице-президент компании Morning Consult, совместно с которой было проведено исследование.

Также в топ попали следующие игры: Grand Theft Auto, Call of Duty, Legend of Zelda, Super Smash Bros, Tetris, Halo, Final Fantasy, Oregon Trail, Red Dead Redemption, Minecraft, Fortnite, The Elder Scrolls, Spyro the Dragon, Metroid, Pong и Starcraft.

Как писал NEWS.ru, испанский актёр Антонио Бандерас войдёт в актёрский состав адаптации игры Uncharted. В российской версии картина получила название «Неизведанное: удача Дрейка».