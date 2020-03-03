https://static.news.ru/photo/93253e34-5d22-11ea-95bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Gladden/Global Look Press

Испанский актёр Антонио Бандерас войдёт в актёрский состав адаптации игры Uncharted. В российской версии картина получила название «Неизведанное: удача Дрейка».

В фильме также примут участие София Тейлор Али, известная по сериалу «Тиран», и Тати Габриэль, снявшаяся в проекте «Леденящие душу приключения Сабрины», сообщает Variety.

Uncharted — серия видеоигр о собирателе древностей Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках артефактов, попадая в разные авантюры.

Сюжет киноверсии пока что не раскрывается, однако сейчас известно, что фильм расскажет о молодости главного героя.

Как писал NEWS.ru, представитель студии Activision Blizzard Studios Ник ван Дайк заявил, что работает над сериалами, основанными на видеоиграх Diablo и Overwatch. Автор выступит продюсером проектов, выпуском которых займётся стриминговая платформа Netflix.