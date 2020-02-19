https://static.news.ru/photo/6038fd44-531d-11ea-b469-fa163e074e61_660.jpg Diablo Фото: Blizzard Entertainment

Представитель студии Activision Blizzard Studios Ник ван Дайк заявил, что работает над сериалами, основанными на видеоиграх Diablo и Overwatch. Автор выступит продюсером проектов, выпуском которых займётся стриминговая платформа Netflix.

О работе над адаптациями ван Дайк сообщил в профиле LinkedIn, передаёт GameSpot. Diablo выйдет в стиле аниме, а Overwatch, предположительно, будет выполнен в 3D-анимации.

Отмечается, что Ник ван Дайк раньше был сотрудником компании Disney и сыграл одну из важных ролей в покупке студии Pixar. Blizzard и Netflix пока что не делали комментариев по поводу готовящихся шоу.

Как писал NEWS.ru, компания Blizzard анонсировала в ноябре 2019 года игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер. В новой части появились PvP-зоны и другие взаимодействия между игроками, включая торговлю и общение.