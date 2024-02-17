«Они так и пьют на лавке»: Кологривый объяснил, почему «зазвездился» Кологривый заявил, что получает удовольствие от «звездной болезни»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый рассказал на встрече в Российской государственной детской библиотеке, что многие из старых знакомых считают его «зазвездившимся», передает корреспондент NEWS.ru. По словам артиста, «звездная болезнь» приносит ему удовольствие, поскольку он добился успеха в жизни, в отличие от тех, кто упрекает его в высокомерии.

Ты знаешь, звездная болезнь — это вектор мысли. Это, допустим, у меня есть ребята в Новосибирске, кто со мной общался, они как пили пиво на лавке, так и пьют. Вот прошло 12 лет, и для них я «зазвездился», потому что полностью свою жизнь поменял и с лавки я дорос до другой немножко лавки. Да, они скажут: он «зазвездился», — объяснил Кологривый.

Звезда сериала «Слово пацана» добавил, что так говорят о нем люди, которые «ничего не сделали со своей жизнью».

Они решили не «зазвездиться», не прорасти вообще никак. Поэтому я с удовольствием «зазвездился» и дальше буду это делать, — заявил актер.

Ранее Кологривый на встрече с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким договорился, что сыграет роль бывшего лидера партии Владимира Жириновского в фильме-байопике о жизни политика. Артист уверен, что никто не может справиться с этой ролью лучше, чем он.