Звезда «Слова пацана» сыграет Жириновского в байопике от ЛДПР Кологривый договорился о роли Жириновского в байопике от ЛДПР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», сыграет роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фильме-байопике о жизни политика, рассказал артист в видео, которое поступило в распоряжение NEWS.ru. Кологривый договорился об участии в проекте на встрече с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким.

Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите, — сказал Кологривый.

Режиссером картины станет Александр Баранов, известный по работе над фильмами «Елки-2», «День дурака», сериалами «Заколдованный участок», «Громовы» и другими проектами. Баранов в начале февраля рассказал, что сценарий уже написан. Кроме того, он раскрыл рабочее название фильма, — «Жириновский. Взлет».

Ранее кинокритик Сергей Сычев назвал Кологривого подходящим кандидатом на роль Жириновского в биографической ленте. Профайлер Денис Давыдов, в свою очередь, предположил, что бывшего лидера ЛДПР в картине мог бы сыграть телеведущий Иван Ургант, который, по его словам, очень хорошо знал политика.